Екатеринбург, , 19:15 — REGNUM В Екатеринбурге полиция взяла объяснения у местной православной активистки Оксаны Ивановой. Видеозапись процесса женщина опубликовала у себя в Facebook.

Поводом для визита стражей порядка стала запись Ивановой в соцсети. В ней содержалась критика региональных властей в связи с рекомендацией к верующим не собираться в храмах и церквях в период коронавирусной пандемии. Как пишет Е1.ru, активистке вменяют административную статью — Злоупотребление свободой массовой информации.

Примечательно, что, судя по видео, полицейские были без защитных масок. Иванова пояснила им, что опубликовала пост, но затем его удалила.

Отметим, 12 апреля, в Вербное воскресенье, в ряде храмов Екатеринбурга состоялись многолюдные службы. Скопление людей в местах культа, причём порой без соблюдения социальной дистанции в полтора метра и без защитных масок, уже раскритиковал в своём инстаграм свердловский губернатор Евгений Куйвашев.