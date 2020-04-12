Афины , , 19:13 — REGNUM Более 2100 случаев заражения коронавирусной инфекцией было выявлено в Греции. Об этом 12 апреля сообщил журналистам в ходе брифинга представитель министерства здравоохранения по новому коронавирусу профессор Сотирис Циодрас.

За прошедшие сутки было подтверждено 33 случая заражения коронавирусом, умерли пять пациентов, заболевших COVID-19. Общее количество заражённых SARS-CoV-2 в стране составило 2114 человек, количество случаев летального исхода составляет 98 человек. Среди погибших с заболеванием COVID-19 у большинства были сопутствующие заболевания, средний возраст умерших составил 72 года.

В стране протестировано на коронавирус 42 261 человек. В отделениях интенсивной терапии подключены к аппарату искусственной вентиляции лёгких 76 человек, их средний возраст составляет 68 лет. Большинство из них 80,3% страдают от хронических заболеваний, либо старше 70 лет. Из отделения реанимации были переведены 15 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 2081 подтверждённом случае заражения коронавирусом в Греции.

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