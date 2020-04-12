Анкара, , 19:41 — REGNUM Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что число пациентов, заболевших COVID-19, находящихся в отделениях интенсивной терапии впервые начало сокращаться, об этом 12 апреля он сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.

«Сегодня число пациентов, заболевших COVID-19, впервые в палатах интенсивной терапии сократилось», — отметил Коджа.

Министр не стал спешить с оптимистическими прогнозами, а просто констатировал факт.

Напомним, в настоящее время число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Турции достигло 52 тыс. 167 человек, число смертей от COVID-19 достигло 1 тыс. 100 случаев.

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