Нижний Новгород, , 18:58 — REGNUM Число умерших в результате осложнений, вызываемых новым коронавирусом, в Нижегородской области увеличилось до четырёх человек. Об этом сообщает 12 апреля пресс-служба правительства региона.

Как уточняется, сегодня скончалась 83-летняя пациентка с коронавирусом. Женщина имела ряд хронических заболеваний, в том числе сахарный диабет, диабетическую полинейропатию и гипертоническую болезнь.

Ранее в Нижегородской области скончались три пациентки с коронавирусом старше 80 лет, также имевшие сопутствующие хронические заболевания.

Всего на территории региона подтверждено 194 случая заражения коронавирусной инфекцией, 16 человек излечились от заболевания и были выписаны из больниц.