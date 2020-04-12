Токио, , 18:55 — REGNUM Около 20 граждан России несколько дней находятся в аэропорту города Токио в Японии. Об этом 12 апреля сообщает РИА «Новости».

Вывозной рейс из Токио в Москву вылетел 12 апреля, но на него смогли сесть лишь граждане из Москвы и Московской области, так как вывоз граждан осуществляется по регионам, в те регионы, где они зарегистрированы. Поэтому российские граждане вынуждены ожидать свой рейс в аэропорту Токио.

Как пояснил один из граждан, многие из находящихся в аэропорту приехали в Японию не туристами, а по рабочим визам и работали в разных концах Японии. Если уехать из аэропорта, то есть вероятность не успеть обратно, когда объявят нужный рейс. А на снятие номера в гостинице у многих попросту нет средств.

Среди ожидающих вылета домой есть жители Владивостока, Хабаровска, Иркутска, Новосибирска, Артёма. Все граждане зарегистрировались на сайте госуслуг, обращались в консульство и в авиакомпанию, им, по их словам, нигде не отказывали и объясняли, что рейс обязательно будет. Всего, по данным МИД РФ, в Японии находится около 400 российских граждан.

После вылета авиарейса в Москву, власти Приморья сообщили о предпринимаемых мерах для вывоза российских граждан из Токио и Бангкока. В настоящее время ведутся переговоры с авиакомпанией S7.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным МИД, заявки на финансовую помощь подали 37 тысяч граждан РФ, находящихся за рубежом.

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