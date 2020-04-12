Париж, , 18:52 — REGNUM Введённый в связи с пандемией карантин во Франции продлят до 11 мая, а возможно, и на более длительный срок, сообщает 12 апреля Agence France-Presse.

Соответствующую информацию предоставили источники из окружения французского президента Эмманюэля Макрона, который 13 апреля сделает объявление на эту тему.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Макрон выступит с очередным видеообращением к нации 13 апреля в 20:00 (время местное).

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