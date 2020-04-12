Смоленск, , 18:50 — REGNUM У 86 человек — сотрудников и пациентов дома-интерната для пожилых людей, расположенного в Вязьме Смоленской области, подозревают коронавирус. Об этом сообщила 12 апреля пресс-служба администрации региона

«На данный момент тестирование на заражение прошли 306 человек, в их числе — как проживающие в доме-интернате, так и персонал. Эта работа продолжается. Положительный результат зафиксирован у 1 человека. По предварительным данным под подозрением на вирус — 86 человек. Часть сотрудников находится в режиме самоизоляции на дому, к ним выезжали профильные специалисты для забора анализов», — сообщила заместитель губернатора Полина Хомайко.

По её словам, возможный контактный круг довольно широк: определен перечень организаций, с которыми сотрудничал дом-интернат, с их руководством проведена соответствующая разъяснительная работа, персонал данных учреждений будет придерживаться режима самоизоляции, также у них будут взяты анализы на коронавирус.

На 14:00 12 апреля в Смоленской области подтвержден 21 случай заражения коронавируса — на четыре больше, чем сутками ранее. Один человек, у которого ранее был подтверждён коронавирус, скончался.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 10 апреля Вяземский дом-интернат для пожилых закрыт на изоляцию, после того как коронавирус заподозрили у одного из его сотрудников.