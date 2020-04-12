Москва, , 18:49 — REGNUM Холдинг «Российские железные дороги» приостанавливает выполнение нескольких десятков рейсов дальнего следования из-за падения спроса на фоне ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает 12 апреля пресс-служба компании.

«С 15 апреля будет временно сокращена периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, ещё 32 поезда будут временно отменены», — говорится в сообщении.

Уточняется, данное решение принято «в связи с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране и значительным сокращением спроса на поездки».