Москва, , 18:46 — REGNUM В пятницу, 12 апреля стартовала новая тематическая неделя всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена».

В сообществе конкурса ВКонтакте в течение всей недели участники смогут узнать, как готовятся к полёту космонавты, как работают учёные на МКС, а также получат возможность принять участие в челленджах, посвящённых теме космоса. Мероприятия проходят при поддержке Госкорпорации «Роскосмос».

В День космонавтики в прямом эфире состоялась встреча школьников с лётчиком-космонавтом, Героем России — Сергеем Рязанским, который дважды летал в космос и провёл на орбите в общей сложности более 300 суток. В ходе онлайн-лектория «То, что вы хотели узнать, но боялись спросить о космосе» космонавт ответил на вопросы участников конкурса.

Сергей Рязанский рассказал о том, что в детстве совсем не мечтал стать космонавтом — он хотел быть учёным-биологом и связать свою жизнь с природой. После окончания университета будущий космонавт работал с биоспутниками и медицинским сопровождением космических полётов. Свой первый полёт Сергей Рязанский ждал 10 лет: «Космонавты постоянно готовятся, тренируются, какой бы ни была их базовая специальность. В итоге должен получиться универсальный специалист, который может при необходимости починить приборы на станции, провести научные эксперименты, запрограммировать компьютер и многое другое. Поэтому учёба всегда очень интенсивная, разнообразная и интересная», — сообщил космонавт.

Сергей Рязанский рассказал школьникам, что совершил 4 выхода в открытый космос, а самый рекордный был длительностью более 8 часов: «С профессиональной точки зрения выходы в открытый космос — это очень интересная и тяжёлая работа. Но плюс — это красивая работа, потому что мы работаем и днём, и ночью. Одна орбита — это 90 минут. 45 минут — день, 45 минут — ночь. Получается, что каждые 45 минут у тебя чередуются закат и восход солнца, закат и восход луны. Поэтому космос — это очень романтично».

Школьники задавали Сергею Рязанскому много вопросов о его работе и получали откровенные ответы: «зачем космонавты берут с собой игрушки в космос?», «что самое вкусное из еды космонавтов?», «какими данными должен обладать человек, чтобы попасть в космонавтику?» и многое другое.

На вопрос о взаимоотношениях в команде на станции Сергей отметил, что космонавты на МКС — это одна большая семья: «Когда ты каждый день находишься в самоизоляции с одним коллективом, то вы становитесь большой семьёй. Ты прекрасно знаешь их семью, их жён, детей, родителей. Передаёшь им привет, спрашиваешь, как у них дела. Если есть какие-то сложности, то обязательно поддерживаешь своего напарника. Мы все в одной лодке. Мы все живём и работаем вместе, поэтому обязательно надо друг друга уважать и поддерживать. Так что, если вы находитесь дома в самоизоляции, поддерживайте своих друзей, родителей — это очень важно», — заключил космонавт.

Напомним, что в течение недели в сообществе всероссийского конкурса «Большая перемена» ВКонтакте состоятся онлайн-занятия, посвящённые секретам жизни в изоляции, питанию космонавтов и физической подготовке, которую они проходят перед полетом. Кроме того, школьники смогут принять участие в викторинах о космосе и узнать, какие «космические» технологии используются на Земле.

Самые активные участники конкурса получат призы — книгу с автографом Сергея Рязанского, домашний планетарий, телескоп и др.