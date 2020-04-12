Эр-Рияд, , 18:44 — REGNUM Власти Саудовской Аравии продлили «до уведомления» круглосуточный комендантский час, введенный в Эр-Рияде и других крупных городах королевства, 12 апреля сообщает агентство Associated Press.

Жителям крупных городов разрешается покидать дома только для удовлетворения основных потребностей внутри своего жилого района. В других частях королевства комендантский час, который был введен 23 марта, действует с 15:00 до 6:00.

В настоящий момент в Саудовской Аравии зарегистрированы 4462 случая инфицирования коронавирусом, 59 человек умерли от COVID-19. Власти Королевства закрыли границу и запретили Умру.

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