Москва, , 18:42 — REGNUM Ежегодно 12 апреля в День Космонавтики «Волонтеры Победы» проводят акцию «Улыбка Гагарина», которая стала излюбленной и долгожданной для многих активистов Движения. В этот день тысячи людей в Российской Федерации публикуют в социальных сетях коллаж из фотографий Юрия Гагарина и личной, дублирующей его улыбку.

В этом году акция проходит в новом расширенном формате: Волонтеры Победы подготовили онлайн-квест «Первый. Космический», интернет-эстафету #улыбканетолькогагарина и новый образовательный блок на платформе Skill Cup.

«Цель нашей акции — сохранить историческую память, популяризировать современные достижения в космической сфере и сформировать чувства гордости за свою страну. В Этом году мы создали целых три интерактивных формата, которые позволят узнать больше об истории Советского Союза и России», — рассказала руководитель ВОД «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

Провести время с пользой и поучаствовать в акции может любой желающий. Каждый формат включает в себя познавательный и игровой аспекты: это дуэли на цифровой платформе, фотоэстафета, викторина с чат-ботом и многое другое. За выполненные задания участники будут награждены сертификатами и космическими обоями для смартфона.

«Меня зацепил формат #улыбканетолькогагарина, уверена эта эстафета привлечет еще больше людей, чем в прошлом году. Я обязательно выложу свою фотографию с улыбкой как у Гагарина и расскажу о его космических достижениях. Здорово, что есть такая замечательная возможность и повод — напомнить о достижениях нашей Родины!» — поделилась активист Движения Александра Кашаева.