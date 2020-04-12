Москва, 12 апреля 2020, 18:42 — REGNUM Ежегодно 12 апреля в День Космонавтики «Волонтеры Победы» проводят акцию «Улыбка Гагарина», которая стала излюбленной и долгожданной для многих активистов Движения. В этот день тысячи людей в Российской Федерации публикуют в социальных сетях коллаж из фотографий Юрия Гагарина и личной, дублирующей его улыбку.
В этом году акция проходит в новом расширенном формате: Волонтеры Победы подготовили онлайн-квест «Первый. Космический», интернет-эстафету #улыбканетолькогагарина и новый образовательный блок на платформе Skill Cup.
Провести время с пользой и поучаствовать в акции может любой желающий. Каждый формат включает в себя познавательный и игровой аспекты: это дуэли на цифровой платформе, фотоэстафета, викторина с чат-ботом и многое другое. За выполненные задания участники будут награждены сертификатами и космическими обоями для смартфона.