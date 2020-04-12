Вашингтон, , 18:36 — REGNUM Введённые в США из-за пандемии карантинные меры могут начать отменять в следующем месяце, передаёт 12 апреля CNN.

Соответствующее заявление сделал глава американского Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.

Он отметил, что Нью-Йорка отмена санитарных ограничений не коснётся, ведь там тяжёлая ситуация с числом заболевших COVID-19.

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Напомним, режим санитарных ограничений в США действует до 30 апреля. В рамках этих мер в стране не функционируют заведения, не связанные с продажей товаров первой необходимости.

В США количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом превысило 530 тысяч, а количество летальных исходов — 20,6 тыс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Нью-Йорке сотрудников городских служб обязали ходить в медицинских масках.

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