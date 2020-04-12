Лондон, , 18:36 — REGNUM Количество умерших от последствий COVID-19 превысило в Британии 10 тыс. человек, сообщает 12 апреля Минздрав страны.

При этом указано, что общее число зараженных вирусом SARS-CoV2 перевалило 84 тыс. человек.

За последние сутки число смертей увеличилось на 737 и достигло 10 612, а количество выявленных заражений составило 84 279.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировано свыше 1,6 млн. случаев заражения SARS-CoV2, а количество скончавшихся от COVID-19 приближается к 100 тыс.

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