Москва, 12 апреля 2020, 18:35 — REGNUM В понедельник, 13 апреля на территории больницы ГКБ им. Виноградова открывают терапевтический корпус для приема 240 пациентов с внебольничной пневмонией. Фронт работ большой, выполнить его нужно в максимально сжатые сроки.
В рамках всероссийской акции #Мывместе 10 человек из команды «Молодежка ОНФ» вызвались помочь медикам: в течение дня они занимаются переоборудованием палат (укомплектованием кроватями и чистым постельным бельём), оформлением ванных комнат и санузлов. Ребята вешают зеркала, держатели для полотенец и бумаги, полки.
В соответствии с поручением президента здравоохранение Москвы мобилизует все необходимые мощности для борьбы с коронавирусом. В эту работу включены как федеральные, так и региональные клиники, в том числе и частные медицинские организации.
Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что город ждут серьезные испытания из-за коронавируса, пик пандемии еще не пройден. По словам одного из волонтеров «Молодежки ОНФ» Алексея Нешко, сейчас главное быть полезным: «Мы вчера встречали бабушку с вокзала и отвозили ее домой, а сегодня помогаем в больнице. На самом деле, мне не важно где, главное что ты нужен и можешь помочь в такое не простое время для страны. Даже для мира».
Волонтеры штабов #Мывместе продолжают оказывать всестороннюю помощь в период самоизоляции: доставляют продукты и лекарства тем, кому это необходимо, могут оплатить услуги ЖКХ или выгулять домашнего питомца.