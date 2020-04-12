Бангкок, , 18:13 — REGNUM Запрет на торговлю спиртным введён в Таиланде, сообщили 12 апреля в таиландском центре по борьбе с коронавирусом.

Точки продажи алкоголя закрыты по всей стране. Эти меры приняты в рамках борьбы с пандемией.

В ряде провинций запрет на торговлю алкоголем планируется отменить с середины апреля, а где-то он сохранится до конца месяца.

Напомним, в Таиланде из-за пандемии отменили празднование Сонгкрана (нового года, празднуемого 13 — 15 апреля). В стране с 3 апреля введён комендантский час.

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