Копенгаген, , 18:00 — REGNUM Количество подтвержденных случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2 в Дании достигло 6174, сообщили 12 апреля в датском Государственном институте по борьбе с инфекционными заболеваниями.

По данным института, за сутки в Дании выявлено 178 новых случаев заражения коронавирусом и зарегистрировано 13 летальных исходов.

Общее количество летальных исходов заражения коронавирусом в Дании достигло 273.

Напомним, в Дании действуют карантинные меры. До середины апреля госслужащие этой страны не работают, при этом им сохранили заработную плату.

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