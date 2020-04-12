Москва, , 17:59 — REGNUM Более 37 тысяч граждан России, ожидающих вывоза из-за рубежа, подали заявки на получение материальной помощи. Об этом сообщается 12 апреля на официальной странице МИД России в Facebook.

«По состоянию на 08:00 в МИД из Минкомсвязи поступили сведения о 37 382 гражданах, подавших заявление на едином портале госуслуг о необходимости выплат (с членами семей — 54 794 гражданина)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент 4058 заявлений признано соответствующими требованиям, по ним принято положительное решение о выплатах на 6088 человек.

В МИД также обратили внимание граждан на наиболее часто встречающиеся ошибки при оформлении заявок: отсутствие номера электронного бронирования проездных документов на возвращение в Россию, ошибки при указании паспортных данных и данных платёжных карт, одновременное указание более одной платёжной карты, подача заявок одновременно двумя и более членами семьи, указание данных документов с истёкшим сроком действия.