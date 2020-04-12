Анкара, , 18:40 — REGNUM Правительство Турции направило второй военный грузовой самолет с медикаментами в Великобританию для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией, об этом 12 апреля сообщает Anadolu Ajansi.

«По указанию президента Реджепа Эрдогана, второй рейс медицинской помощи, необходимый для борьбы с коронавирусной инфекцией был сегодня отправлен в Великобританию», — цитирует издание заявление министерства обороны страны.

Напомним, правительство Турции оказывает помощь в борьбе с распространением инфекции многим странам, в числе которых Сербия, Черногория, Северная Македония, Ливия, Италия, Испания и другие государства.

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