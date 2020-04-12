Тирана, , 18:37 — REGNUM За последние 24 часа на территории Албании было выявлено 13 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила сотрудникам СМИ сотрудница Института общественного здравоохранения Албании Марьета Дервиши.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране в результате обследования 3877 случаев составило 446.

Почти половина из них сумели справиться с заболеванием — число выздоровевших достигло 217. Однако 23 жителя Албании погибли в результате осложнений, вызванных коронавирусом.

12 граждан Албании находятся в отделении интенсивной терапии.

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