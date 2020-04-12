Скопье, , 18:36 — REGNUM Министерство здравоохранения Северной Македонии 12 апреля сообщило о том, что на территории республики было зарегистрировано 68 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число выявленных случаев заражения в стране достигло 828.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, больше всего зараженных — свыше 20% — старше 50 лет.

41 житель Македонии уже смог справиться с вирусом, однако 34 скончались.

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