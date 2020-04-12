Воронеж, , 17:38 — REGNUM Пациентка, у которой предварительный анализ на коронавирус был положительным, скончалась в Воронеже, сообщили 12 апреля в региональном оперштабе.

Женщине было 65 лет, установлено, что за границу она не выезжала, а также не входила в число контактных с людьми, у которых коронавирус был подтверждён.

«Поступила в БСМП №8 по скорой помощи 10 апреля в 17:00 с внебольничной двусторонней пневмонией. Сопутствующие хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет. Болела в течение 10 дней на дому. За медицинской помощью не обращалась. По КТ клиническая картина — коронавирус. Финальный анализ пока не готов», — уточнили в оперштабе.

«Я хочу выразить глубокие соболезнования родным и близким умершей. Все мы разделяем ваше горе. Наши доктора сделали всё возможное, чтобы спасти жизнь пациентки, применяли самые актуальные методы лечения, консультировались с лучшими специалистами из федерального центра по борьбе с коронавирусом, применяли аппарат ИВЛ. Но, к сожалению, эта новая болезнь бывает сильнее и медицинских, и наших общих мер противодействия… К тому же, женщина имела серьезные хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет, что, конечно же, осложняло ход лечения. Её предварительный анализ был положительным. КТ показывала поражения лёгких. Также была двусторонняя пневмония. Финальный анализ на коронавирус мы узнаем скоро и теперь — посмертно», — говорится в соболезновании губернатора Александра Гусева.

Всего в Воронежской области подтверждено 49 случаев коронавируса, у 12 человек его подтвердили за последние сутки.