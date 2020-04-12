Могадишо, , 17:33 — REGNUM Второй жертвой последствий заболевания COVID-19 стал Халиф Мумин Тохоу, министр одной из автономных областей в Сомали. Об этом 12 апреля сообщает местное издание Garowe Online.

Министр юстиции автономной области Хиршабелле был доставлен в больницу Могадишо с подтверждённым заражением коронавирусной инфекцией. Его состояние медики оценивали как критическое.

Предполагается, что чиновник мог заразиться коронавирусной инфекцией во время своего визита в Великобританию в феврале текущего года.

На настоящее время в Сомали зафиксировано два случая летального исхода среди пациентов с выявленным заражением коронавирусом. Ранее ИА REGNUM сообщало, что первым погибшим стал мужчина 58-ми лет, который не покидал территории страны.

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