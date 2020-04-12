Амстердам, , 17:25 — REGNUM Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Нидерландах достигло 25 587, сообщили 12 апреля в голландском Национальном институте здравоохранения и окружающей среды.

За минувшие сутки число заражённых, по официальным данным, выросло на 1174, а число скончавшихся от COVID-19 — на 94.

Общее количество летальных исходов COVID-19 в Нидерландах достигло 2737.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за предыдущие сутки, по данным голландского минздрава, количество летальных исходов увеличилось на 132.

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