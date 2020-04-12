Курган, 12 апреля 2020, 17:21 — REGNUM Курганский государственный университет оказался не готов к резкой смене формы работы с очной на дистанционную. Подводят технические возможности и сжатые сроки адаптации учебного материала под «удалёнку». Об этом сообщает врио ректора Курганского государственного университета Надежда Дубив на сайте КГУ.
Она ещё раз напомнила студентам вуза, что дистанционное обучение — это не каникулы, призвав их к ответственному отношению к учёбе. И выразила надежду, что с новой учебной недели дистанционная подача материала нормализуется.
Напомним, в Курганской области режим самоизоляции продлён до 19 апреля.
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