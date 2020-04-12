Курган, , 17:21 — REGNUM Курганский государственный университет оказался не готов к резкой смене формы работы с очной на дистанционную. Подводят технические возможности и сжатые сроки адаптации учебного материала под «удалёнку». Об этом сообщает врио ректора Курганского государственного университета Надежда Дубив на сайте КГУ.

«Новшества невозможно полноценно внедрить за час или два. Мы системно работаем над тем, чтобы новый формат учёбы становился удобнее, гибче, шёл без срывов. Мы обращаемся за практиками в ведущие университеты, перенимаем их опыт, в постоянном контакте с Министерством науки и высшего образования. Это, безусловно, испытание для вуза, но это также испытание для каждого из нас», — поясняет Надежда Дубив.

Она ещё раз напомнила студентам вуза, что дистанционное обучение — это не каникулы, призвав их к ответственному отношению к учёбе. И выразила надежду, что с новой учебной недели дистанционная подача материала нормализуется.

Напомним, в Курганской области режим самоизоляции продлён до 19 апреля.

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