Москва, , 17:19 — REGNUM В Москве в связи с ограничительными мерами из-за коронавируса введён особый порядок оказания медицинской помощи беременным. Об этом сообщает 12 апреля пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

Отмечается, что посещение женских консультаций, дневных стационаров и консультативно-диагностических отделений для беременных временно ограничивается.

Посещать специалистов можно будет только для постановки на учёт по беременности, для проведения скрининговых ультразвуковых исследований в кабинетах пренатальной диагностики, для введения антирезусного иммуноглобулина с целью профилактики резус-сенсибилизации во время беременности и при появлении жалоб. Все плановые посещения «придётся отложить до особого распоряжения», говорится в сообщении.

В департаменте подчеркнули, что такие меры предприняты в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, и призвали будущих мам соблюдать особый режим самоизоляции, чтобы уберечь себя и ребенка от заражения коронавирусом.