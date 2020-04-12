Исламабад, , 18:19 — REGNUM В министерстве здравоохранения Пакистана объявили данные по новым зараженным коронавирусом, об этом 12 апреля говорится в заявлении ведомства.

Общее число подтвержденных больных COVID-19 составило 5 тыс. человек, за последние сутки было объявлено 254 случаев заражения.

Число смертей от COVID-19 достигло 86 человек, за последние 24 часа скончалось 14 человек.

Напомним, по данным американского университета имени Джона Хопкинса, число подтвержденных заболевших COVID-19 в мире превысило 1 млн 770 тыс. человек, порядка 109 тыс. человек скончались.

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