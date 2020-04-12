Токио, , 17:10 — REGNUM Количество подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом в Японии достигло 8082, передаёт 12 апреля японское общественное телевидение.

В это число входят и находящиеся на круизном лайнере Diamond Princess. Количество летальных исходов COVID-19 в Японии достигло 148.

Две тысячи случаев инфицирования приходятся на японскую столицу, более восьми сотен — на префектуру Осака и пятьсот с лишним — на префектуру Канагава.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в регионах Японии продолжают вводить режим ЧС.

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