Эр-Рияд, , 17:10 — REGNUM Минздрав Саудовской Аравии сообщил в воскресенье о В Саудовской Аравии за последние сутки выявлено рекордное число случаев заражения коронавирусом, сообщил 12 апреля на пресс-конференции представитель минздрава страны Мухаммед Абдель Али.

По информации саудовского Минздрава, за сутки выявлено 429 пациентов, заражённых SARS-CoV2. Большинство новых случаев заражения выявлено в Эр-Рияде и Мекке.

Теперь общее количество зараженных превысило в Саудовской Аравии четыре тысячи человек.

Умерло от COVID-19 59 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, к 12 апреля во всем мире выявлено свыше 1,6 млн. случаев заражения SARS-CoV2, а число жертв COVID-19 приближается к 100 тыс. человек.

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