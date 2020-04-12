Белград, , 17:01 — REGNUM До 80 человек возросло количество погибших в результате последствий заболевания COVID-19 в Сербии. Об этом 12 апреля сообщила в ходе пресс-конференции в правительстве. замдиректора института общественного здоровья «Доктор Милан Йованович Батут Дария Кисич-Тепавчевич.

За прошедшие сутки заражение коронавирусом было выявлено у 250 человек, скончались от последствий заражения SARS-CoV-2 шесть человек. Погибли три женщины и трое мужчин, их средний возраст 57,5 лет.

Общее количество подтверждённых случаев заражения в стране достигло 3 630, количество погибших среди заболевших COVID-19 пациентов составило 80 человек.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что надеется на отмену уже в апреле чрезвычайного положения в стране, введённого из-за угрозы распространения коронавируса.

Ранее ИА REGNUM сообщало о призыве МИД Сербии к ООН разобраться, был ли коронавирус создан искусственно, либо у него природное происхождение.

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