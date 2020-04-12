Тегеран, , 17:21 — REGNUM Число смертей от COVID-19 в Иране достигло 4 тыс. 474 человек, об этом 12 апреля сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.

За прошедшие сутки число скончавшихся возросло на 117 человек. Число новых выявленных случаев заражения увеличилось на 1 тыс. 657 человек и составило 71 тыс. 686 человек.

Напомним, по данным предоставленным американским университетом имени Джона Хопкинса, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире достигло 1 млн 780 тыс. человек. Число скончавшихся от COVID-19 превысило 109 тыс. человек.

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