Санкт-Петербург, , 16:55 — REGNUM В Ленинградской области под медицинским наблюдением в настоящее время находятся 2998 лиц, обязанных соблюдать режим самоизоляции. Около трех десятков из них заболели и проверяются на коронавирус. Об этом 12 апреля сообщили в региональном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Речь идет о лицах, вернувшихся из-за границы или имевших контакт с теми, у кого уже подтверждена инфекция COVID-19.

Некоторые из находящихся под наблюдением граждан были вынуждены обратиться за медицинской помощью. Четыре человека госпитализированы с тяжелым течением ОРВИ, еще 23 человека — с диагнозом «внебольничная пневмония».

У всех госпитализированных взяты тесты на COVID-19, их результаты будут известны позже.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ленинградской области за последние сутки подтверждено пять новых случаев коронавирусной инфекции. Общее количество случаев коронавируса в регионе к 12 апреля достигло 139-ти, летальных исходов нет. Больше всего подтвержденных случаев — 47 — во Всеволожском районе Ленобласти.

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