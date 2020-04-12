Москва, , 17:19 — REGNUM Резкое увеличение числа зараженных коронавирусной инфекцией в Москве связано с тем, что жители столицы стали более «расслабленно» относиться к режиму полной самоизоляции в последние десять дней. Об этом 12 апреля сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия 1».

Представитель ВОЗ также отметила, что в Москве число инфицированных коронавирусом очень быстро увеличивается. Основную причину этой динамики она видит в том, что происходило в столице последние десять дней.

«К сожалению, хорошая погода и расслабление, потому что цифры были не такими высокими, позволили людям думать: «А это не касается меня», — заявила Вуйнович.

Напомним, согласно данным геоаналитики операторов мобильной связи, в Москве 10 апреля было зафиксировано порядка 3,4 млн человек, которые отсутствовали дома более чем шесть часов, ответственно к соблюдению эпидемиологических предписаний отнеслись 4,5 млн жителей столицы.

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