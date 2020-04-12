Иерусалим, , 16:51 — REGNUM Приезжающие в Израиль люди будут полмесяца жить в специальных гостиницах, сообщили 12 апреля в пресс-службе израильского правительства.

Соответствующее решение, действие которого продлится до 22 апреля, принято в рамках борьбы с пандемией. Власти решат, какие гостиницы будут участвовать в этом карантине.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Израиле достигло 10 878, летальных исходов 103.

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