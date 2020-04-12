Киев, , 16:51 — REGNUM Хотеть большего и ставить перед собой амбициозные задачи посоветовал гражданам Украины руководитель офиса президента страны Андрей Ермак, поздравляя их с днем работников ракетно-космической промышленности.

Об этом Ермак сообщил 12 апреля на своей странице в Facebook.

В частности, он заявил, что «Украина сделала огромный вклад в развитие космонавтики», что генеральный конструктор Сергей Королёв, впервые отправивший человека в космос, родился в украинском городе Житомир, а ракеты-носители, которые ранее производились по советским проектам на территории Украины, поныне вызывают восхищение в мире.

«Сегодня весь мир отмечает первый космический полет с участием человека. Украина сделала огромный вклад в развитие космонавтики. Именно Сергей Королев, который родился в Житомире, сконструировал первый пилотируемый космический аппарат, который вывел человека в космос. Украинские ракетоносители (так написано в тексте) и сейчас вызывают восхищение у профессионального сообщества. Я хотел бы, чтобы мы всегда хотели большего и ставили перед собой амбициозные задачи. Возрождение нашей ракетно-космической промышленности — именно такая задача», — написал Ермак.

Напомним, после разрушения СССР на Украине остались важные предприятия советского ракетно-космического комплекса. На сегодняшний день большинство из них фактически не существуют или эпизодически привлекаются иностранными заказчиками для выполнения заказов крайне мелкого масштаба.

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