Могадишо, , 17:12 — REGNUM В Сомали от последствий заболевания COVID-19 скончался министр юстиции штата Хиршабелл Халиф Мумин Тоу, об этом 12 апреля сообщают местные СМИ.

Вице-президент автономной области Али Гудлаве Хуссейн выступил с заявлением, в котором подтвердил смерть высокопоставленного чиновника.

Смерть наступила на следующий день после подтверждения наличия заражения коронавирусом у Тоу.

По официальным данным, политик посещал Великобританию в феврале 2020 года, где он, вероятно, и заразился коронавирусной инфекцией.

Напомним, по официальным данным министерства здравоохранения Сомали в стране зарегистрирован 21 случай заражения коронавирусом, всего от последствий заболевания COVID-19 скончались два человека.

Читайте ранее в этом сюжете: Житель Сомали умер от коронавируса