Москва, , 16:45 — REGNUM В Москве в пятницу, 10 апреля, сотовые операторы зафиксировали 3,4 млн человек, которые отсутствовали дома более чем шесть часов. Об этом 12 апреля сообщили в оперативном штабе столицы по ситуации с коронавирусом.

Согласно данным геоаналитики операторов мобильной связи, в столице ответственно к соблюдению эпидемиологических предписаний отнеслись 4,5 млн человек, они соблюдали режим самоизоляции и находились дома.

Кроме этого в оперштабе предупредили, что безответственное отношение к правилам поведения в условиях распространения коронавируса потенциально грозит заражением примерно 6 — 9 млн москвичей.

«В среднем в Москве семья состоит из 2−3 человек, это означает, что 3,5 млн горожан, которые не соблюдают режим самоизоляции, несут потенциальную угрозу заражения для 6−9 млн своих соседей, друзей, родных и близких», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин 11 апреля подписал указ, согласно которому со среды, 15 апреля, при передвижении по территории Москвы и Московской области на личном и общественном транспорте необходимо иметь при себе специальный цифровой пропуск.

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