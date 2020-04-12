Рига, , 16:43 — REGNUM В Латвии разрешено посещение родителями детей, которые воспитываются бабушками и дедушками. Об этом, как пишет портал nra. lv, сообщил омбудсмен Юрис Янсонс, разъясняя введённые правительством Латвии на время Пасхальных каникул ограничения на визиты к пожилым родственникам.

«Принимая во внимание то, что дошкольные образовательные учреждения сейчас работают, нет никаких различий между ними и домами бабушек и дедушек. Получается, что ребёнок всё равно перемещается из дома, где живёт, в другую среду, к другим людям», — сказал Юрис Янсонс.

По его словам, важно соблюдать во время этих визитов правила безопасности.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии был введен режим чрезвычайной ситуации.