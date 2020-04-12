Пекин, , 16:43 — REGNUM Китайские города на границе с Россией ужесточают пограничный контроль и вводят карантинные меры для въезжающих, 12 апреля сообщает агентство Reuters.

Ужесточение связано с тем, что большинство последних зафиксированных случаев COVID-19 связано с приезжими из-за рубежа. За сутки только два случая из 99 инфицирования связаны с распространением вируса внутри Китая.

Так, за сутки 51 гражданин Китая, прилетевший рейсом из России в Шанхай, дал положительный результат на коронавирус, также инфекция обнаружена у 21 гражданина Китая, въехавшего в страну из России через провинцию Хэйлунцзян.

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