Баку, , 16:40 — REGNUM До 1098 человек возросло количество пациентов с выявленным заражением коронавирусом в Азербайджане. Об этом 12 апреля сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

За сутки количество новых выявленных случаев инфицирования составило 40, вылечились 50 пациентов. Общее количество вылечившихся составило 250 человек, 11 человек погибли от последствий заболевания COVID-19.

В настоящее время в больницах лечение проходят 837 человек. На настоящий день в стране было сделано 66 677 тестов на коронавирус.

Ранее ИА REGNUM сообщало о помиловании на фоне пандемии коронавируса 176 заключённых в Азербайджане.

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