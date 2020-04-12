Приштина, , 16:44 — REGNUM Вечером 11 апреля здание правительства Косово окрасилось в цвета флага США.

По словам премьер-министра Северной Македонии Альбина Курти эта акция была проведена в знак поддержки США, где в настоящее время выявлено самое большое число зараженных коронавирусом в мире.

«Сегодня мы установили флаг США на центральном здании правительства. Мы глубоко опечалены тем, что полмиллиона американцев оказались заражены вирусом Корона и свыше 20 тысяч погибли.

В эти темные для человечества дни Америка сияла как лампа дневного света для миллиона человек, поэтому сегодня мы скорбим вместе с ней», — заявил Курти на своей странице в Instagram.

https://www.instagram.com/p/B-2eWvcFfZc/

Напомним, именно разногласия с США стали причиной вынесения вотума недоверия правительству Альбина Курти.

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