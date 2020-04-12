Новомосковск, Тульская область, , 16:40 — REGNUM Массовый мор голубей произошёл в городе Новомосковске Тульской области. Об этом в воскресенье, 12 апреля, сообщают в социальных сетях местные жители.

Очевидцы публикуют фото и видеозаписи, сообщая о десятках трупов птиц на центральной площади и улицах города, а также во дворах жилых домов.

Пользователи сети обсуждают возможные причины произошедшего. Высказываются версии, что к массовой гибели птиц могли привести как выброс на одном из предприятий города, так и дезинфекция улиц.

Городские власти пока никак официально не прокомментировали данную информацию.

Напомним, в Новомосковске расположен целый ряд крупных химических предприятий, в числе которых «Азот» и «Проктер энд Гэмбл — Новомосковск». На днях также сообщалось, что в город будет направлена специальная техника «Тулаавтодора» для проведения дополнительной санитарной обработки улиц в связи с коронавирусом.