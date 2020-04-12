Скопье, , 16:42 — REGNUM Правительство Северной Македонии 11 апреля приняло декрет в соответствии с которым все государственные служащие, как избираемые, так и назначаемые, будут получать минимальную заработную плату (14 500 денаров или примерно 19 000 рублей) на протяжении действия режима режима чрезвычайного положения.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, из-за коронавируса заработок президента, министров, депутатов парламента временно станет таким же, как и рядовых государственных служащих.

Целью данной меры является перераспределение средств в связи с принятием мер, направленных на преодоление кризиса, вызванного пандемией COVID-19 — экономия на заработных платах госслужащих принесет в бюджет дополнительные 240 миллионов денаров (примерно 313 миллионов рублей) только за апрель и май.

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