Вашингтон, 12 апреля 2020, 16:11 — REGNUM В предстоящей игре Ghost of Tsushima не будет указателей цели. Об этом 12 апреля сообщает «Игромания».
Геймерам предстоит самостоятельно изучать открытый мир без каких-либо указателей. Таким образом, разработчики хотят меньше «водить игроков за руку» во время прохождения.
Напомним, Ghost of Tsushima — это предстоящий ролевой экшен от американской компании Sucker Punch Productions. Его релиз ожидается 26 июня 2020 года.
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