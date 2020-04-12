Тулон, , 16:02 — REGNUM Военный порт Тулона готовится принять более 1900 моряков с французского авианосца «Шарль де Голль» после того, как на борту судна было выявлено как минимум 50 случаев заражения COVID-19, передает BFM TV.

«Наша цель — защитить всех наших моряков, а также их семьи и жителей Франции», — заявила во время пресс-конференции Кристина Риббе, представитель морской префектуры Тулона, за несколько часов до предполагаемого прибытия военного корабля и сопровождающего его фрегата.

Известно, что все военнослужащие пройдут проверку на коронавирус, а затем 1700 моряков с авианосца «Шарль де Голль» и 200 человек с сопровождающего судна, будут помещены на двухнедельный карантин, не контактируя с семьей и родными.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по информации Минобороны Франции, трое моряков с авианосца «Шарль де Голль», состояние которых заметно ухудшилось, были эвакуированы с корабля в госпиталь.

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