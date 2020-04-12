Ирвайн, США, , 15:58 — REGNUM Участники альфа-тестирования World of Warcraft: Shadowlands превратили Ледяную корону (одна из локаций игры) в зону для фотосессий. Об этом 11 апреля сообщает «Игромания».

Небо над Ледяной короной превратилось в портал, который ведёт в Shadowlands — загробный мир. Теперь многие геймеры прилетают туда, чтобы сделать несколько живописных кадров.

Напомним, Shadowlands — это предстоящее масштабное дополнение для игры World of Warcraft. Дата его релиза пока не сообщается.

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