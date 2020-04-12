Курган, 12 апреля 2020, 15:56 — REGNUM В Курганской области режим самоизоляции продлён до 19 апреля. Граждане, которые трудятся на попавших под карантин предприятиях, обязаны находиться дома, сообщает оперативный штаб Зауралья.
В случае выхода из дома жители региона обязаны отправлять уведомление на мобильный номер через смс, мессенджеры или официальный портал.
Строго ограничена работа кафе, развлекательных заведений, торговых центров, фитнес-клубов, напоминают в оперативном штабе Курганской области.
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