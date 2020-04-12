Нур-Султан, , 15:56 — REGNUM Самолет авиакомпании Air Astana доставит жителей Казахстана из Лондона в Петропавловск, сообщили 12 апреля в пресс-службе акимата (администрации) Северо-Казахстанской области.

После прибытия всех пассажиров изолируют на двое суток для проведения лабораторных исследований на COVID-19. После получения результатов граждан Казахстана отправят домой на карантин. Численность прибывающих пассажиров не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 12 апреля в Казахстане выявлено 911 случаев заражения коронавирусом, выздоровели — 86 человек, скончались — десять. В Северо-Казахстанской области медики обнаружили 25 случаев заражения.

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