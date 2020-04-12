Вашингтон, 12 апреля 2020, 15:52 — REGNUM Энтузиаст с ником Miscreations воссоздал в реальной жизни выдвижной клинок Палача Рока из Doom Eternal. О своём творении геймер рассказал на Reddit 11 апреля.
В коротком видеоролике энтузиаст показал процесс создания необычного клинка. После этого Miscreations испытал своё творение в бою с «настоящим противником» — арбузом.
Напомним, Doom Eternal — это новая видеоигра от компании id Software, выпущенная 20 марта 2020 года. Она была высоко оценена как геймерами, так и профессиональными критиками.
Читайте ранее в этом сюжете: Компьютерные игры повысили способность фокусировать внимание – ученые