Сеул, , 15:53 — REGNUM Более 70% заразившихся коронавирусом в Южной Корее пошли на поправку и выписаны из больниц. Об этом сообщает сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Центрального штаба по борьбе с эпидемиями.

По их словам, за последние сутки в Южной Корее выявили 32 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране увеличилось до 10 512 человек, среди которых 7 368 человек или 70,09% уже выписаны из больниц.

Известно, что порога в 10,21% удалось достичь 15 марта, 22,73% — 19 марта, 32,7% — 22 марта, 40,8% —25 марта, 50,8% — 28 марта, 63,13% — 5 апреля.

По состоянию на 0:00 12 апреля в стране от коронавируса скончались 214 человек. Средний показатель смертности составил 2,04%. Смертность среди лиц старше 80 лет составила 21,49%, в возрасте от 70 до 79 лет — 9,04%, в возрасте от 60 до 69 лет — 2,33%.

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