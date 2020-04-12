Париж, , 15:27 — REGNUM Согласно опросу Ifop, 53% жителей Франции выступили против обязательной установки мобильного приложения StopCovid, позволяющего всем владельцам мобильных телефонов предупреждать их, если они вступили в контакт с человеком, у которого подтвердили COVID-19, передает BFM TV.

По данным исследования, если жителям Франции добровольно предложат установить данное мобильное приложение, то 46% опрошенных установят его на свой мобильный телефон, 45% — нет, а 9% — пока не определились.

Известно также, что 68% опрошенных поддержали «запрет на занятия спортом на улице в дневное время, с 10 до 19 часов».

Опрос проводился среди более тысячи граждан Франции в возрасте от 18 лет и старше с помощью онлайн-анкеты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее государственный секретарь по цифровым технологиям Франции Седрик О заявил, что правительство страны намерено разработать приложение, чтобы ограничить распространение коронавируса.

Читайте также: Во Франции создают мобильное приложение StopCovid

Читайте ранее в этом сюжете: Пенсионную реформу во Франции могут отложить — политик Жиль Ле Жандр